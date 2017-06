'Lucas Lima zorgt voor grote problemen bij BarÃ§a'

De Braziliaanse middenvelder Lucas Lima heeft voor grote problemen gezorgd bij FC Barcelona. Op een pokeravondje claimde de voetballer een akkoord met de Catalanen en zijn werkgever Santos is daar boos over. De Brazilianen dienen een officiële aanklacht tegen Barça in bij de FIFA.



Lima beschikt over een aflopend contract bij Santos, maar begint binnenkort pas aan de laatste zes maanden van zijn verbintenis. Pas dan mag hij benaderd worden door geïnteresseerde clubs, maar Barcelona heeft dit dus aan zijn laars gelapt. Santos is daar behoorlijk boos over en stapt nu dus naar de wereldvoetbalbond, aldus het medium Globoesporte.



Het is niet de eerste keer dat er heibel is tussen deze beide clubs. Ook de overstap van de Braziliaanse aanvaller Neymar van Santos naar de Catalanen verliep immers niet helemaal koosjer. Een tijdje geleden werden de beleidsbepalers van Barcelona door Santos voor de rechter gesleept in deze zaak. Nu is het dus weer raak, maar ditmaal met Lucas Lima in de hoofdrol.