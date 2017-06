'Everton doet liever zaken met Arsenal dan met Feyenoord'

De Premier League-subtopper Everton slaat momenteel om zich heen op de transfermarkt. Onder meer middenvelder Davy Klaassen werd gekocht, maar ook Jordan Pickford en Sandro Ramirez. Nu zijn de Toffees volgens de laatste berichten nog op zoek naar een goede centrumaanvaller.



En dat laatste heeft alles te maken met het mogelijke vertrek van spits Romelu Lukaku, die wel een beetje klaar is op Goodison Park. De Rode Duivel wil graag uitkomen in de Champions League, maar kost ongelooflijk veel geld. Verkast de Belg dan toch echt, dan doen de Engelsen beroep op hun shortlist. De naam van Nicolai Jörgensen prijkt daarop, maar ook die van de Franse centrumspits Olivier Giroud.



De international van het nationale team van Frankrijk heeft zich in de afgelopen seizoen een gewaardeerde kracht getoond in het Emirates Stadium, maar eigenlijk komt hij kwalitatief gezien net wat tekort voor het niveau dat de Gunners nastreven. Arsenal gaat mogelijk in zee met Alexandre Lacazette van Olympique Lyon en kan Giroud vervolgens kwijt bij coach Ronald Koeman, die de Fransman wel een nieuwe kans wil bieden.