'Van Ginkel slaat met vuist op tafel bij Chelsea'

Middenvelder Marco van Ginkel is na zijn transfer van Vitesse naar de Premier League toch wel een beetje verworden tot een soort speelbal van zijn werkgever Chelsea. De Nederlander werd uitgeleend aan AC Milan, Stoke City en PSV (twee keer), maar zou daar nu wel genoeg van hebben.



Volgens de Engelse media staat de naam van Van Ginkel in ieder geval niet op de lijst met spelers die verhuurd mogen worden bij de Blues. Naar verluidt heeft de middenvelder een eis neergelegd bij de clubleiding op Stamford Bridge: hij gaat niet meer voor een tijdelijk vertrek, maar wil een definitieve transfer maken. Van Ginkel wil gewoonweg niet een voetbalnomade worden.



Het is algemeen bekend dat PSV nog wel een oogje heeft op een samenwerking met de Oranje-kandidaat. Technisch manager Marcel Brands heeft al een paar keer aangegeven dat Van Ginkel op het verlanglijstje van de Eindhovenaren staat. Het is echter goed mogelijk dat Chelsea een hele behoorlijke transfersom vraagt voor de Nederlander, dus financieel gezien kent de overstap van de Nederlander naar het Philips Stadion nog wel wat horden.