'Messi onderhandelde over transfer naar Real Madrid'

Het is op dit moment ondenkbaar dat Lionel Messi een megatransfer maakt naar Real Madrid. In het verleden heeft De Koninklijke echter meermaals geprobeerd om de Argentijnse superster over te nemen van FC Barcelona. Een jaartje geleden nog onderhandelden de beleidsbepalers in de Spaanse hoofdstad met de afvaardiging van Messi.



El Mundo Deportivo onthult dat de international van Argentinië zich op dat moment niet meer zo goed op zijn plek voelde in Barcelona, als gevolg van de aanklacht die hij tegen zich hoorde eisen in de rechtbank. Messi werd ook daadwerkelijk veroordeeld wegens belastingfraude en daar hoopte Real gebruik van te maken. De onderhandelingen duurden echter maar heel erg kort en de aanvaller besloot de Catalanen trouw te blijven.



Ook twee keer eerder was een transfer van Messi naar het Estadio Santiago Bernabéu een item: in 2011 en 2013. Was de Argentijn daadwerkelijk naar Madrid gegaan, dan had dit natuurlijk heel erg gevoelig gelegen. Er zijn echter precedenten: Luis Figo vertrok al eens van Barcelona naar De Koninklijke en Luis Enrique bewandelde de omgekeerde weg. Messi besloot dit dus niet te doen.