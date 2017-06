'Transfersom Feyenoord voor Boëtius bekend'

Feyenoord is momenteel nog bezig met een groot aantal spelers, maar Jean-Paul Boëtius is in ieder geval binnen. De vleugelspits ging een paar jaar geleden nog weg uit Rotterdam, maar wist het niet te maken bij FC Basel. Technisch manager Martin van Geel betaalt 1,5 miljoen euro voor de Nederlander.



De Telegraaf schrijft over de deal: "De transfer van Jean-Paul Boëtius is inmiddels wel afgerond. De vleugelspits (23) is de vervanger van Eljero Elia, die naar de Turkse club Basaksehir in Istanbul vertrok. Voor 1,5 miljoen euro hebben de Rotterdammers de aanvaller kunnen terugkopen van FC Basel, waar hij niet meer in de plannen van de club voorkwam. De Zwitsers betaalden in 2015 2,5 miljoen euro voor Boëtius."



De krant gaat verder: "Boëtius weet dat hij hard zal moeten knokken om weer uit te groeien tot een vaste kracht. Bij FC Basel mocht hij in de winter al vertrekken en na zijn uitleenperiode aan het Belgische Racing Genk stuurde die laatste club hem weer terug naar Zwitserland. Bij Feyenoord scoorde hij in bijna 100 duels 20 keer en had hij 17 assists. Omdat hij pas 23 jaar is hopen Giovanni van Bronckhorst en Van Geel dat Boëtius nog een stap kan maken in zijn loopbaan en bij Feyenoord in zijn oude ritme kan komen."