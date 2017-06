'Bosz maakt FC Twente blij met miljoenentransfer'

Het Borussia Dortmund van de Nederlandse oefenmeester Peter Bosz wordt momenteel belegerd door allerlei clubs uit de Europese top. FC Barcelona wil Ousmane Dembélé bijvoorbeeld hebben, waar ook Pierre-Emerick Aubameyang goed in de markt ligt. Zelf zijn de Duitsers echter ook bezig met een transfer: een Eredivisie-bekende komt mogelijk naar Dortmund.



Jesús Manuel Corona Ruíz is volgens het medium Televisa Deportes al een tijdje in onderhandeling over een transfer naar het Signal Iduna Park. Daarom zou de aanvaller ook geen deel uitmaken van de nationale selectie van Mexico, die momenteel aanwezig is op de Confederations Cup. De bovenstaande bron meldt dat een transfer heel erg dichtbij is: we mogen binnenkort witte rook verwachten.



Corona is eigendom van het Portugese FC Porto, dat hem overnam van FC Twente. Vertrekt de Mexicaan daadwerkelijk voor tientallen miljoenen naar de Bundesliga, dan verdienen de Tukkers vermoedelijk een aardige geldsom aan deze transfer. De club uit Enschede zou immers beschikken over een dooverkooppercentage van dertig procent. Het is onbekend hoeveel geld er ongeveer gemoeid zal zijn met de overgang van Corona.