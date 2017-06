'Chelsea biedt 68 miljoen euro voor Nederlander'

Onlangs was het nog bonje op Stamford Bridge bij Chelsea. Coach Antonio Conte gooide zijn kont tegen de kribbe omdat de Blues geen noemenswaardige aankopen had gedaan. De Italiaan eiste verbetering van de clubleiding en die gaat hij nu krijgen: naar verluidt hebben de Londenaren 68 miljoen euro geboden voor een Nederlander.



Virgil van Dijk werd een tijdje geleden vooral gelinkt aan Liverpool en Manchester City. Met coach Jürgen Klopp van de Reds had hij daadwerkelijk contact, via de sms, maar dat viel helemaal verkeerd bij zijn werkgever Southampton. Liverpool besloot vervolgens maar af te haken, tot groot verdriet van de Oranje-international. Manchester City besloot vooral dat het Van Dijk een te dure optie vond.



Volgens diverse Engelse en Italiaanse media heeft Chelsea nu echter wel 68 miljoen euro geboden voor Van Dijk. De Premier League-landskampioen van het afgelopen voetbaljaar wil snel spijkers met koppen slaan. Timoue Bakayoko van AS Roma komt vermoedelijk voor 40 miljoen euro en Van Dijk volgt hem dus, als we de laatste berichten mogen geloven. Het is onduidelijk wat dit te betekenen heeft voor Leonardo Bonucci van Juventus, die eerst genoemd werd bij Chelsea.