ADO vreest: "Die loop je op deze manier wellicht mis"

Jeffrey van As betreurt dat ADO Den Haag ondanks het tijdig realiseren van lijfsbehoud wéér in de onrust zit. De manager voetbalzaken weet dat deze situatie nadelige effecten heeft.



"Wat denk je dat spelers met wie we praten nu denken? Deze commotie is dramatisch voor de club", vertelt Van As in het Algemeen Dagblad. "Het positieve gevoel dat ik had is wel even in de ijskast. Spelers die onze eerste keus waren, loop je op deze manier wellicht mis."



De gemeente Den Haag is uit onvrede over het financiële beleid gestopt als aandeelhouder. In die situatie moet Van As dus uitkijken naar nieuwe spelers. "We hebben nog niet kunnen bouwen en zijn alleen spelers verloren. Op Nick Kuipers na is er nog niemand bijgekomen. Ik vind het jammer wat er allemaal gebeurt."