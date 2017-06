Schaars legt protest uit: "Impact toch groter"

Als één van de Eredivisie-aanvoerders heeft Stijn Schaars zich hard gemaakt voor een toekomst zonder kunstgras op het hoogste niveau. De middenvelder van sc Heerenveen raakte zelf geblesseerd en dat is volgens hem deels te wijten aan dergelijke ondergronden.



"De afgelopen twaalf jaar heb ik zonder problemen topsport gedaan, tot dat ik op kunstgrasvelden ging spelen", sombert de oud-PSV'er in FeanFan Magazine. "Blijkbaar is de impact toch groter, bovendien moesten we in twaalf dagen vier wedstrijden spelen. Kunstgras, echt gras, weer kunstgras."



Volgens voorstanders is het spelletje niet wezenlijk anders. Schaars weerspreekt dat. "De bal stuit en rolt anders, de duels zijn anders en de timing is ook totaal anders. Als je het zo beschouwt kun je wel zeggen dat voetbal op kunstgras gewoon een andere sport is."