'Barça-doelwit zegt 'nee' tegen ultiem aanbod PSG'

Het is wel duidelijk dat middenvelder Marco Verratti graag naar FC Barcelona wil transfereren. Hij heeft zijn ploeg Paris Saint-Germain gevraagd om hem vrij te geven en op donderdagochtend werd daarover onderhandeld in het Parc des Princes. Naar verluidt is de Italiaan even later boos weggestormd.



Volgens het medium Sport heeft clubeigenaar Nasser Al-Khelaifi namelijk benadrukt dat de steenrijke Parijzenaars Verratti aan zijn contract zullen houden. De controleur ligt nog vast in de Franse hoofdstad tot medio 2021, dus dat vormt wel een probleempje voor de international van Italië en zijn management. Het standpunt van Verratti zelf is namelijk duidelijk: hij wenst absoluut niet terug te keren bij Paris Saint-Germain.



Naar verluidt was Verratti dus witheet toen het bovengenoemde gesprek eenmaal achter de rug was. Samen met zijn zaakwaarnemer is hij linea recta vertrokken naar zijn vakantieadresje op Ibiza. Eerder dineerde de Italiaan daar al met Lionel Messi.



Update 23:02 uur

Marco Verratti wil daadwerkelijk vertrekken bij Paris Saint-Germain. De Franse topclub heeft vrijdag nog een ultiem aanbod van twaalf miljoen euro per jaar gedaan, maar volgens Mediaset volgde een resolute 'nee' van de Italiaanse middenvelder en diens zaakwaarnemer. Naar verluidt is hij zelf al akkoord met de financiële voorwaarden van FC Barcelona.