Ekrem Kahya heeft in tegenstelling tot zijn stafleden besloten om ADO Den Haag te verlaten. De 39-jarige assistent-trainer noemt zijn beslissing na afgelopen seizoen onvermijdelijk.



"Ik heb het afgelopen seizoen waardering en steun gemist", legt Kahya uit aan Omroep West. Zo werd hij na het ontslag van Zeljko Petrovic als zondebok aangewezen. Ik heb destijds mijn mond gehouden, mijn verhaal niet verteld, omdat ik de focus op lijfsbehoud van de club heb gelegd."



"Maar er heeft nooit iemand uit de club ingegrepen of een statement gemaakt", aldus Kahya, die tijdens de gesprekken geen ander gevoel kreeg. "Daarna heb ik laten weten de onderhandelingen te stoppen. Of ik al wat anders heb? Ik heb een voorstel in beraad en hoop snel tot een akkoord te komen."



De assistent-trainer benadrukt dat zijn relatie met collega's in orde was.