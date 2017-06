'Actief FC Twente gaat ook Fransman inlijven'

FC Twente staat wederom op het punt om een nieuwkomer te verwelkomen. Volgens TC/Tubantia gaan de Tukkers zich voor twee seizoenen versterken met David Simbassa, plus een optiejaar.



De 21-jarige voetballer, die in eerste instantie aansluit bij de beloftenploeg, is een voormalig jeugdinternational van Frankrijk. Simbassa is na zijn vertrek bij Girondins de Bordeaux alweer enige tijd clubloos. Na een proefperiode in Enschede lijkt de oplossing op komst.



FC Twente haalde onlangs ook Jonathan Frimann (FC Kopenhagen) op voor de beloftenploeg. Niet zonder reden, benadrukt hoofd jeugdopleiding Michel Jansen. "We halen niet zomaar buitenlandse spelers om ze dan te stallen bij Jong. In deze jongens zit rek naar de bovenkant. Ze hebben de potentie door te groeien richting eerste selectie."