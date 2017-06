Monaco-speler flirt met United: "Een verleidelijk idee"

Fabinho hoopt deze zomer op een aanbieding van Manchester United. De 23-jarige rechtsback annex controlerende middenvelder is op dit moment nog eigendom van AS Monaco.



De Monegasken hebben een fantastisch seizoen achter de rug en bijna alle steunpilaren zijn sindsdien al gelinkt aan een stap omhoog. Kylian Mbappé is daar natuurlijk hét voorbeeld van, maar ook Fabinho is al meermaals ter sprake gebracht. United is dan een interessante optie.



Bij Real Madrid debuteerde Fabinho eind 2013 in een oefenduel onder José Mourinho. De Braziliaan heeft bovendien dezelfde zaakwaarnemer: Jorge Mendes. "Het is een verleidelijk idee", zo laat hij Esporte Interativo weten. "Ik zou eerst moeten praten met mijn makelaar en ook Monaco om de juiste beslissing te nemen. Maar het is natuurlijk een geweldige club waar ik over wil nadenken."