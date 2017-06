'Arsenal heeft nieuwe spits voor vijftig miljoen beet'

Alexandre Lacazette lijkt zich op zeer korte termijn 'Gunner' te mogen noemen. Volgens zowel Engelse als Franse media is de spits van Olympique Lyon op weg naar Arsenal.



Lacazette leek eerder al op weg te zijn naar Atlético Madrid, maar die overgang ketste af door het transferverbod van de Spaanse club. De spits wilde zijn productieve jaar desalniettemin bekronen met een toptransfer en die lijkt Arsenal hem nu dus te bezorgen, aldus verschillende media.



Franse media speculeren over een akkoord van vijftig miljoen euro. Arsenal hoopt met de Fransman, die in landgenoot Olivier Giroud mogelijk een concurrent treft, eindelijk weer een serieuze gooi te doen naar de landstitel. Ook in Europa zou hij weer eens voor succes moeten zorgen.



Lacazette was dit seizoen in de Europa League-duels met AZ en Ajax behoorlijk op schot, al kon hij uitschakeling door de Amsterdammers niet vermijden.