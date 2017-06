Franse club maakt melding van akkoord met Willem II

Karim Coulibaly lijkt zijn loopbaan voort te zetten in de Nederlandse Eredivisie. Willem II heeft met de broodheer van de 24-jarige aanvaller, het Franse AS Nancy, een akkoord bereikt.



AS Nancy heeft het akkoord via de officiële kanalen bevestigd. De clubs hebben dus overeenstemming bereikt en de hoofdpersoon in kwestie zei zelf ook al 'ja' tegen een verblijf in Tilburg. Wel moet Coulibaly nog de medische keuring doorstaan om de overgang af te ronden.



Coulibaly zag het levenslicht in Senegal, maar kwam uit voor verschillende jeugdelftallen van Frankrijk. Voor AS Nancy kwam de aanvaller tot 88 wedstrijden in de hoofdmacht. Achttien daarvan speelde hij in de Ligue 1, het hoogste niveau.





Coulibaly vers Willem II: Le jeune attaquant de 24 ans est transféré en première division hollandaise. https://t.co/ARIrNA1zg7 #ASNL — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) June 23, 2017