Seedorf tipt Raiola: "Hopelijk begrijpt hij dat"

Clarence Seedorf adviseert Gianluigi Donnarumma om 'gewoon' bij AC Milan te blijven. De achttienjarige sluitpost wil zijn volgend jaar aflopende contract vooralsnog niet verlengen, maar de Nederlander ziet weinig in een transfer naar bijvoorbeeld Real Madrid.



De oud-international van het Nederlands elftal reageerde tegenover TMW Radio op de kwestie. "Op zijn leeftijd hoef je niet per se overhaast een transfer te maken. Hij kan bij AC Milan een vergelijkbare carrière krijgen als Paolo Maldini."



Seedorf, die zelf ook jaren voor de club uit Milaan speelde, legt de bal tevens bij makelaar Mino Raiola. "Hopelijk begrijpt hij dat het voor zo'n jongen belangrijk is om in een vertrouwde omgeving op te groeien. Ik hoop dat Donnarumma ervoor kiest om nog minstens vier of vijf jaar bij Milan te blijven."