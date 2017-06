OFFICIEEL: PEC Zwolle versterkt zich met voormalig Ajacied

Een dag voor de eerste training presenteert PEC Zwolle wederom een nieuwe speler. Na Erik Bakker, Diederik Boer, Younes Namli en Piotr Parzyszek voegt ook de 25-jarige Dico Koppers zich bij de selectie. Dat meldt de club vrijdagavond via de officiële kanalen.



Technisch directeur Gerard Nijkamp is content met de nieuwe aanwinst. "Door het vertrek van Django Warmerdam en Calvin Verdonk, was onze linksback-positie onderbezet. Ik ben blij dat het gelukt is, om nog voor de start van de oefencampagne, Dico te contracteren", vertelt de bestuurder op de clubwebsite.



"Met hem binden we een talentvolle verdediger aan ons, die niet schroomt om de aanval te zoeken als de mogelijkheid daarvoor ontstaat. Dico past dan ook in onze gewenste speelwijze en bezit tevens over veel Eredivisie-ervaring", aldus Nijkamp.