FC Twente haalt 'voormalig wonderkind': "Medisch dossier van een bejaarde"

FC Twente heeft zich versterkt met Haris Vuckic. De middenvelder komt over van Newcastle United en tekent een contract voor drie seizoenen. De 24-jarige voetballer heeft al een heel leven achter de rug.



"In februari van dit jaar stond er op de Engelse site ChronicleLive een beschouwing over het mislukte bestaan van Haris Vuckic bij Newcastle United", schrijft clubwatcher Leon ten Voorde op de website van TC Tubantia. "De kop boven het verhaal luidde: 'Waar ging het mis voor het het wonderkind van Newcastle dat werd begeerd door AC Milan?'"



"Volgens de schrijver van het artikel twijfelt niemand in Newcastle aan de kwaliteiten van de linkermiddenvelder, maar werd zijn bestaan in Engeland gekweld door blessures", schrijft de journalist. "Enkel, knie: Vuckic draagt een medisch dossier bij zich van een bejaarde. Daarnaast, zo concludeert de scribent, had hij ook de pech dat hij terechtkwam bij een chaosclub waar talenten geen enkele kans kregen om zich fatsoenlijk te ontwikkelen. Het gevolg was dat hij in een neerwaartse spiraal terechtkwam. Bijna elk seizoen werd hij weer uitgeleend aan een andere club en daar wordt geen speler beter van."



"Na allerlei omzwervingen ligt zijn toekomst nu in Nederland. Met een 3-jarig contract bij FC Twente krijgt hij eindelijk de gewenste stabiliteit in zijn loopbaan. En gaat hij dan ook eindelijk een deel van zijn belofte inlossen? Je zou bijna vergeten dat hij nog maar 24 jaar is", aldus Ten Voorde.