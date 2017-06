'Er gaan geruchten dat AZ hem terug wil hebben, maar...'

Adam Maher werd afgelopen seizoen door PSV verhuurd aan het Turkse Osmanlispor, maar keert nu weer terug. In Eindhoven is echter geen plek voor de aanvallende middenvelder en dus moet hij op zoek naar een nieuw avontuur. PSV-clubwatcher Paul Post van Omroep Brabant denkt aan een interessante transfer.



"Er gaan geruchten dat AZ hem terug wil hebben. Voor AZ is dat logisch, Maher ziet dat zelf misschien ook wel zitten. Het is de vraag of PSV dat wil", stelt Post. De fans van AZ hopen op een terugkeer van de voormalig publiekslieveling.



Het Eindhovens Dagblad schrijft wel dat er interesse is van onder meer Sporting Lissabon, toch niet de kleinste club. Ook vanuit Italië en Engeland zouden er clubs zijn die hem willen.