Slagvaardig Ajax verlengt nog een contract

In navolging van Boy Kemper heeft ook Vince Gino Dekker zijn contract bij Ajax verlengd. Speler en club zijn tot een overeenstemming gekomen voor een contract tot medio 2018. Dat meldt Ajax vrijdagmiddag via de officiële kanalen.



De jonge aanvaller is blij dat hij het vertrouwen krijgt vanuit de club: "Het geeft een fijn gevoel dat ik mijn contract heb kunnen verlengen. Helaas ben ik nog niet volledig fit, maar mijn revalidatie verloopt goed. Ik hoop zo snel mogelijk weer aan te sluiten bij de groep zodat ik in de loop van dit seizoen weer wedstrijdritme op kan doen en van waarde kan zijn voor het team", vertelt hij op de clubwebsite.



De buitenspeler werd in november 2016 geopereerd aan zijn linkerknie en revalideerde de rest van het seizoen. Tot nu toe speelde Dekker 11 officiële wedstrijden in Jong Ajax en scoorde daarin drie keer.