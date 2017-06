Hoofdverdachte drugshandel supportershome FC Twente opgepakt

De politie heeft de hoofdverdachte opgepakt van de drugshandel in het supportershome van FC Twente. Het is een 39-jarige man uit Enschede. De aanhouding volgt op een langlopend onderzoek naar zijn bezigheden. Dat meldt de NOS vrijdag.



Met deze aanhouding komt het totaal aantal aanhoudingen op zes personen. De politie deed begin april een inval in het honk , tijdens de wedstrijd van FC Twente tegen PSV. Daarbij troffen agenten harddrugs aan. Vak-P werd daarop tijdens de wedstrijd ontruimd.



De hoofdverdachte was toen niet aanwezig. De politie doorzocht diezelfde avond zijn woning en vond daar geld en drugs. De verdachte kon niet eerder worden aangehouden, doordat hij kort na de inval naar het buitenland was vertrokken, aldus de verklaring.