Maker eerste Eredivisie-doelpunt ooit overleden

Tonny van der Linden is donderdagnacht op 84-jarige leeftijd overleden. De 24-voudig international (zeventien goals) werd in 1958 landskampioen met DOS en maakte in 1956 de eerste goal in de geschiedenis van de Nederlandse Eredivisie.



De voormalige aanvaller, die ook voor het Utrechtse Elinkwijk uitkwam, staat op de vijfde plaats in de rangschikking van Eredivisie-topscorers met 208 doelpunten. Hij wordt regelmatig de grootste Utrechtse voetballer ooit genoemd.



Hij leidde DOS in 1958 naar het landskampioenschap door zelf het winnende doelpunt te scoren.