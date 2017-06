'De Jong bereikt akkoord over Eredivisie-terugkeer'

Middenvelder Nigel de Jong werd onlangs opeens gelinkt aan de Eredivisie-club Feyenoord, de grote rivaal van zijn voormalige werkgever Ajax. Volgens het Turkse medium Webaslan heeft de mannetjesputter echter een akkoord bereikt met directeur spelerszaken Marc Overmars van de Amsterdammers over een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA.



De bovengenoemde bron stelt dat er een principeakkoord op tafel ligt tussen Ajax en het management van de Oranje-kandidaat, die een prominente rol vervulde op het wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika. De Turken berichten dat De Jong een formeel verzoek tot contractontbinding heeft ingediend bij zijn werkgever Galatasaray. Hij wil kosteloos de overstap maken richting de Nederlandse hoofdstad Amsterdam.



Ajax raakte middenvelder Davy Klaassen eerder kwijt aan Everton. De Toffees betaalden ongeveer 27 miljoen euro voor de Oranje-international, die in de afgelopen seizoenen aanvoerder was van de Amsterdammers. Zijn plek wordt vermoedelijk echter ingevuld door Donny van de Beek. De Jong kan het beste uit de voeten op de positie van Lasse Schöne, die in de tweede seizoenshelft van het afgelopen voetbaljaar wat tegenviel. Het gaat hier natuurlijk wel om berichten in de Turkse media, dus we dienen nog altijd een slag om de arm te houden.