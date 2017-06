'Bayern München biedt 50 miljoen euro voor Belg'

Bayern München wil deze transferperiode per se nog een aanvaller halen. Douglas Costa gaat naar Juventus en Arjen Robben en Franck Ribéry zijn al behoorlijk op leeftijd. Aanvankelijk was Alexis Sánchez het belangrijkste doelwit van Der Rekordmeister, maar de Chileen is niet haalbaar. Nu gaat men voor Yannick Carrasco.



Volgens het Franse medium L'Équipe, dat doorgaans heel betrouwbaar is, brengen de Duitsers binnen zeer korte tijd een bod uit van vijftig miljoen euro voor de Rode Duivel van het Spaanse Atlético Madrid. Het is maar zeer de vraag of dit genoeg zal zijn, want in Madrid kampen ze met een transferban. Atlético zou bij een vertrek van Carrasco geen adequate vervanger kunnen halen.



Aanvankelijk was de clubleiding in de Allianz Arena bezig met de bovengenoemde Sánchez van Arsenal. Naar verluidt vroeg de international van Chili, die momenteel aanwezig is op de Confederations Cup met zijn land, om ongeveer 25 miljoen euro aan salaris per jaar. Dat zijn echter bedragen die Bayern niet wenst uit te keren. Nu moet Carrasco naar Beieren komen.