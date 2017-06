'Neem geen genoegen met mijn plek bij PSV'

PSV verloor verdediger Héctor Moreno al aan AS Roma, waar Andrés Guardado en Jetro Willems in de belangstelling staan van respectievelijk Los Angeles FC en Galatasaray. Ook beschikken de Eindhovenaren over een aantal spelers die wel mogen vertrekken. Hidde Jurjus bijvoorbeeld: de keeper mag weg op huurbasis.



En daar is de doelman zelf blij mee, zo blijkt uit een interview dat hij afgegeven heeft aan PSV Magazine. "Langzaam maar zeker word ik wat onrustiger. Ik neem geen genoegen met de plek die ik nu heb. Volgens mij is dat alleen maar goed. Tegelijkertijd besef ik heel goed hoe mooi het leven nu is. Het is toch een ontzettende luxe dat je je druk mag maken om het feit of je speelt of niet? En bij een club als PSV moet je gewoon geduld hebben. Dat geeft niet aan dat ik niet wil, maar wel dat ik besef dat ik het niet slecht heb."



Vooral Excelsior en NAC Breda zijn concreet voor Jurjus, die niet helemaal ontevreden is over het afgelopen seizoen. "Voor mij persoonlijk is het een heel goed jaar geweest. Misschien dat de mensen dat niet hebben kunnen zien, maar wat ik zelf ben tegengekomen was ontzettend leerzaam."