FC Groningen stunt en haalt target Ajax en PSV

Bij FC Groningen hebben ze het wat betreft de scouting toch goed voor elkaar. Dat was vroeger het geval en nu weten de Groningers nog steeds weleens te verrassen. Zo ook op dit moment, want we weten dat de Eredivisie-ploeg Ritsu Doan heeft gehaald. En die werd eerder begeerd door zowel Ajax als PSV.



Gamba Osaka, de Japanse werkgever van het negentienjarige talent, heeft in de nacht van donderdag op vrijdag bekendgemaakt dat Doan op huurbasis naar Groningen vertrekt. Zelf heeft de ploeg dit nog niet bevestigd, maar algemeen directeur Hans Nijland tweette al wel: "Op naar huis. Later vandaag meer nieuws! #champagne." De linkspoot, die het beste uit de voeten kan op rechtshalf, staat bekend als een van de allergrootste talenten van zijn land.



PSV wilde Doan een seizoen geleden al halen en bij de beloften stallen. Ook Ajax scoutte de Japanner uitvoerig en wilde hem wel op de kop tikken. FC Groningen trekt nu aan het langste eind, hoewel het dus wel (aanvankelijk) om een huurperiode gaat. Verder hebben we nog geen details.