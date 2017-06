Zidane doet Mbappé belofte: als jij naar Real komt

Aanvaller Kylian Mbappé van AS Monaco is momenteel toch wel een van de meest gewilde voetballers ter wereld. Er zijn een aantal ploegen die hem willen kopen, waaronder bijvoorbeeld Paris Saint-Germain, Manchester City en Real Madrid. Coach Zinedine Zidane heeft onlangs al contact gehad met zijn doelwit.



Naar verluidt is Zizou al een hele tijd onder de indruk van het kunnen van de jonge Franse international. De oefenmeester wil hem per se naar het Estadio Santiago Bernabéu halen en is naar verluidt bereid om 135 miljoen euro te betalen. Dat bedrag is vermoedelijk wel hoog genoeg voor Monaco, de werkgever van Mbappé, maar het is de vraag wat het supertalent zelf precies wil.



Mbappé en zijn omgeving zouden hun twijfels hebben over een verhuizing richting de Europese top. Vermoedelijk vindt de Fransman het zelf slimmer om nog een paar jaar te rijpen bij Monaco, of dan in ieder geval één jaartje. Volgens L'Équipe heeft oefenmeester Zidane van De Koninklijke zijn landgenoot een belofte gedaan: komt hij naar Madrid, dan wordt hij eerste spits. Vóór Karim Benzema, dus.