'Gewilde Mbappé sprak al in het geheim met Zidane'

Real Madrid is de belangrijkste kandidaat om Kylian Mbappé binnen te halen. De Spaanse grootmacht ondernam al pogingen om AS Monaco te verleiden en ook coach Zinedine Zidane speelde al een rol.



Mbappé is afgelopen seizoen uitgegroeid tot een smaakmaker in dienst van AS Monaco. De Monegasken kroonde zich tot kampioen van Frankrijk en de tiener behoorde steevast tot de uitblinkers. Verschillende topclubs in Europa werden naar verluidt al concreet, maar de Madrilenen staan op poleposition.



Volgens de Franse sportkrant L'Equipe sprak Mbappé vorige week in het geheim met Zidane. De aanvaller zou een voorkeur hebben bij Real, dat het transferrecord zou willen verbreken om hem binnen te halen. Er worden al bedragen van 135 miljoen euro genoemd.



Zidane zou speeltijd hebben beloofd, mede omdat er een invloedrijke speler gaat verkassen. Het is onduidelijk of het hier om Cristiano Ronaldo gaat,





