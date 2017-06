Bondscoach Löw geeft Ajacied Younes veel hoop

Met vier punten uit twee duels is Duitsland nog niet zeker van de laatste vier op de Confederations Cup, maar toch is het goed mogelijk dat bondscoach Joachim Löw zondag tegen Kameroen voor een totaal ander elftal kiest. Dat liet hij donderdag weten.



Na het 1-1 gelijkspel tegen Chili maakte Löw zijn gedachtegang kenbaar via de DFB-website. "De kans bestaat dat alleen spelers in actie komen, die tot nu toe nog niet hebben gespeeld. Frisse spelers zullen nuttig zijn, ook omdat Kameroen heel fysiek speelt."



Dat is goed nieuws voor Ajax-aanvaller Amin Younes, die in Rusland nog geen speeltijd kreeg van de bondscoach. Laatstgenoemde is blij met het resultaat tegen Chili ('uitstekend elftal met spelers met veel individuele kwaliteiten'). "Ik vond ons zeer moedig. Het was een wedstrijd van een heel hoog niveau. Zo heel veel kansen dwong Chili niet af."