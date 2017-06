OFFICIEEL: Vitesse zwaait opnieuw smaakmaker uit

Valeri Qazaishvili lijkt deze zomer definitief te vertrekken bij bekerwinnaar Vitesse. De international van Georgië is concreet in beeld bij het Amerikaanse San Jose Earthquakes, meldt De Gelderlander.



Qazaishvili werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Legia Warschau in Polen. Die club had ook een optie tot koop, maar deze werd niet gelicht. 'Vako' ziet evenwel weinig heil in een terugkeer naar Arnhem en dus hoopt hij na zes seizoenen op een nieuwe uitdaging. Die optie ligt er nu.



Met een contract tot volgend jaar zomer lijkt Vitesse hem deze kans ook te gunnen. De belangstelling van San Jose Earthquakes, actief in de Major League Soccer, komt dan ook als geroepen. De Amerikanen zouden zijn komst al snel willen afronden.



Update 23:09 uur

Valeri Qazaishvili verruilt Vitesse definitief voor het Amerikaanse San Jose Earthquakes. De transfer is afgerond en dat maakt algemeen directeur Jesse Fioranelli dolgelukkig: "We waren op zoek naar een jonge, aanvallende speler die de fans in vervoering kan brengen. Hopelijk blijft hij een lange periode bij ons."



Vitesse nam onlangs al afscheid van spelers als Lewis Baker, Marvelous Nakamba en Ricky van Wolfswinkel.