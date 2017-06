Quick Boys stuit komend seizoen op vijf verschillende beloftenteams in de Derde Divisie. Voor de amateurclub uit Katwijk is de nieuwe competitieopzet dan ook een doorn in het oog.



Bestuurslid Cees Haasnoot protesteerde tegen de beloftenteams in het amateurvoetbal, maar komend seizoen stuit zijn club op de reserveteams van Vitesse, FC Groningen, FC Twente, FC Volendam en Almere City FC. "Dit is zeer triest", zo citeert het Leidsch Dagblad. "Wij zijn de klos."



"Tien wedstrijden zonder beleving. Dat is het allerergst", sombert Haasnoot, die niet begrijpt waarom de KNVB de aanhoudende klachten uit het amateurvoetbal negeert. "Het amateurvoetbal wordt gebruikt als speeltuin voor het profvoetbal. Dat is op termijn de doodsteek. Ik hoop dat de KNVB dat in gaat zien en wakker wordt."