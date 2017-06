Keizer: "Die heb ik dan ook even uitgezet"

Marcel Keizer leidde Jong Ajax naar plek twee in de Jupiler League en dwong daarmee promotie naar Ajax 1 af. De oefenmeester realiseert zich dat alle ogen komend seizoen op hem gericht zijn.



"Als eerste hoor je bij Ajax te winnen. En dat ook met goed spel, dat hoort er ook bij. En aan het eind van de rit moet je met een prijs staan. Dat is wat van je verwacht wordt", vertelt Keizer aan Ajax TV. Zelf blijft hij de koers van Peter Bosz grotendeels volgen.



Keizer beaamt dat zijn benoeming verrassend is. "Ik ben van nature vrij nuchter, maar ik begrijp wel dat dit een hele grote stap is. Voor mij is dit perfect, ik heb er veel zin in." Ondanks alle aandacht. "Dat kon ik wel zien aan mijn telefoon. Die heb ik dan ook even uitgezet. Ik merk wel wat er op mij af gaat komen. Daar heb ik weinig ervaring in, maar ik heb wel veel mensen om mij heen die er wel ervaring mee hebben."