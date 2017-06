"Ballenjongens eigenlijk bij een andere club actief laten"

Er liggen verschillende ideeën op tafel om de voetballerij van een impuls te voorzien. Zo is snelheid een belangrijk aandachtspunt, zoals de zelfpass. Spelers mogen in de toekomst mogelijk hoekschoppen en vrije trappen op zichzelf nemen.



Alex Pastoor kan zich wel vinden in dit idee. "Ik was eens bij het EK hockey in Amsterdam. Die passes op jezelf vond ik geweldig", vertelt hij aan De Volkskrant. "Het bracht zoveel dynamiek en snelheid in het spel. Ik ga er misschien eens mee experimenten op de training."



De trainer wil dit bij Sparta Rotterdam dus al testen. "Gewoon, het spel laten gaan, op allerlei manieren, dat vind ik mooi. Ik zie ook nog scheidsrechters die spelers met een gele kaart noteren in een boekje. Dan ligt die op de grond, dan weer die. Dat moet toch via de oortjes veel sneller kunnen."



Pastoor wil sowieso meer fairplay in het voetbal. Hij heeft een opvallend idee: "Ik vind zelfs dat je ballenjongens eigenlijk bij een andere club actief moet laten zijn. Want hoe later in de wedstrijd, hoe verder de ballenjongens uit zicht zijn als hun club voorstaat. Dan is het meteen een mooi schoolreisje voor ze."