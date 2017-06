De wereldvoetbalbond FIFA denkt na over een aantal nieuwe regels om de sport te verbeteren. Zo is het een optie om zuivere speeltijd in te voeren in plaats van de vertrouwde negentig minuten plus blessuretijd.



In het voorstel is gekozen voor tweemaal dertig minuten zuivere speeltijd. "Daar ben ik een groot voorstander van", reageert Mario van der Ende tegenover De Volkskrant. "De tijdmeting is nu een soort nattevingerwerk; een minuut erbij in de eerste helft, drie minuten in de tweede helft. Het is bijna altijd te weinig."



De oud-scheidsrechter vervolgt: "Bij zuivere speeltijd weet iedereen waar hij aan toe is. Het is algemeen bekend dat in grote wedstrijden de zuivere speeltijd vaak nog geen uur is, op 90 minuten officieel voetbal. Ik zie het ook bij sporten als basketbal en in de hoogste klasse bij het korfbal. Het werkt goed."



Wel wijst Van der Ende op de potentiële pijnpunten. "De kans is aanwezig dat de wedstrijd langer duurt, dan dien je rekening te houden met vervoer, met treinen voor supporters enzovoorts. Maar het is gewoon eerlijker als de omstandigheden voor iedereen hetzelfde zijn."