Contractnieuws bij Vitesse: "Groot compliment"

Vitesse heeft de verbintenis met hoofdscout Marc van Hintum met twee jaar verlengd. De Arnhemse club is zeer te spreken over het aankoopbeleid van de laatste jaren en dus kiest men voor continuïteit.



Van Hintum keerde in 2014 terug bij Vitesse, waar hij zijn brood eerder verdiende als voetballer en technisch directeur. Beide partijen kwamen destijds een contract overeen voor drie jaar en daar komen nu dus twee seizoenen bij. Ook Janus van Gelder en Sonny Bosz blijven in Arnhem actief.



Algemeen directeur Joost de Wit reageert tegenover Voetbal International: "We zijn heel tevreden over onze scouting. Als je ziet wat er allemaal transfervrij is binnengekomen en kijkt naar hoe die spelers hebben gepresteerd en zich hebben ontwikkeld, dan verdienen deze mensen een groot compliment."