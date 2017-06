Wankel Duitsland overleeft Chileense storm in Kazan

In Groep B van de Confederations Cup is alles nog mogelijk in de resterende groepsduels. Duitsland en Chili hielden elkaar donderdagavond op een 1-1 gelijkspel.



Chili besloot de wereldkampioen van 2014 vanaf het beginsignaal bij de strot te pakken en dat bleek de juiste tactiek. Duitsland had geen weerwoord en keek al na zes minuten tegen een achterstand aan. Arsenal-aanvaller Alexis Sánchez, nota bene gelinkt aan Bayern München, schoot bij de eerste paal de 0-1 binnen.



Duitsland wankelde behoorlijk in Kazan en de manschappen van Joachim Löw, die Ajax-aanvaller Amin Younes opnieuw op de bank liet, mochten niet klagen dat het bij 0-1 bleef. Sterker nog: na ruim veertig minuten tekende Lars Stindl zelfs vanuit het niets voor de gelijkmaker.



Na rust kwam Duitsland wel beter aan voetballen toe, maar zowel de 'Mannschaft' als Chili kwam niet meer tot scoren. Zij komen zodoende op vier punten, waar Kameroen en Australië elk één punt bezitten.



Scoreverloop:

0-1 (6') Alexis Sánchez

1-1 (41') Lars Stindl