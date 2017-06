Wang reageert: "Dat kunnen we de fans verzekeren"

Hui Wang vreest niet voor de toekomst van ADO Den Haag na het vertrek van de gemeente Den Haag als aandeelhouder. De Chinese eigenaar benadrukt dat de eredivisionist in goede handen is.



"Net zoals al die duizenden fans van ADO willen ook wij dat de club succesvol is", zo citeert het Algemeen Dagblad de Aziatische bestuurder. "We kunnen alle supporters ook verzekeren alles in het werk te zullen stellen om dat mogelijk te maken."



De gemeente verwijt ADO dat het geen financieel gezond beleid voert en heeft het prioriteitsaandeel daarom ingeleverd. Met United Vansen en de vereniging ADO zijn er nu nog twee aandeelhouders over. De Chinezen worden al jaren sceptisch bekeken, maar de eigenaar vindt dit niet terecht.



Wang claimt dat er al twintig miljoen euro is geïnvesteerd. "Niet alleen om de aandelen te verkrijgen, maar ook om ervoor te zorgen dat ADO succesvol kan concurreren in de Eredivisie. Dat laatste is nog veel belangrijker voor ons. We kunnen de fans verzekeren dat de club met UVS als grootaandeelhouder in veilige handen is."