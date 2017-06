Feyenoord kan doelwit vergeten: "Zelfs met korting te duur"

Feyenoord gaat een drukke zomer tegemoet. Zo zoekt de landskampioen naar versterking voor de voorhoede, maar ook achterin zijn er vacatures beschikbaar.



Rechtsback Rick Karsdorp staat op de nominatie om naar het Italiaanse AS Roma te verkassen. Ook de invulling van de linksbackpositie zorgt voor discussie. De naam van Ridgeciano Haps is meermaals genoemd, maar de vleugelverdediger van subtopper AZ lijkt hier niet voor in aanmerking te komen.



Volgens Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka is het prijskaartje van Haps te pittig voor Feyenoord. "Die is duur, begrijp ik", zo laat de clubwatcher desgevraagd weten op Twitter. En blijkbaar niet een klein beetje. "Zelfs met korting te duur."



Ook Ajax en PSV zijn gelinkt aan de back van AZ.