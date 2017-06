Oproep in Den Haag: "Maak ze deelgenoot"

De achterban van ADO Den Haag wil de controlerende rol graag overnemen na het afhaken van de gemeente Den Haag. De gemeente heeft het prioriteitsaandeel ingeleverd na gesteggel over de financiële koers.



"Geef dat prioriteitsaandeel aan de supporters", luidt de oproep van Jacco van Leeuwen in het Algemeen Dagblad. Hij is voorzitter van de supportersvereniging Haagsche Bluf. "Maak ze deelgenoot van het beleid van Den Haag."



Het is al langere tijd hommeles bij ADO, dat nog altijd in financieel zwaar weer zit. Van Leeuwen kijkt dan ook met argusogen naar het beleid van zijn club en een opvolger van de gemeente is dus wenselijk. "Je hebt iemand nodig die het beleid controleert. Supporters kijken altijd goed naar de continuïteit van de club."