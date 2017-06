'Chelsea wil landgenoot inzetten om Van Dijk te halen'

Na het afhaken van Liverpool leek de rust rond Virgil van Dijk te zijn hersteld, maar mogelijk maakt hij deze zomer alsnog de overstap naar een Engelse topclub. Landskampioen Chelsea zou de Southampton-verdediger willen inlijven.



Manager Antonio Conte wil zijn succesploeg verder ontwikkelen en het halen van een nieuwe centrale verdediger geldt als prioriteit. Leonardo Bonucci (30) is genoemd als optie, maar het is onduidelijk of hij Juventus wil verlaten voor het genoemde bedrag van circa zestig miljoen euro.



Ook de 25-jarige Van Dijk zal minimaal zestig miljoen euro moeten opbrengen. Mocht het Chelsea lukken om de Oranje-international los te werken bij Southampton, dan bewandelt landgenoot Nathan Aké wellicht de omgekeerde route. Dat meldt de kwaliteitskrant The Guardian.