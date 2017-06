Pleidooi voor Rutten: "Zou een gouden greep zijn"

Hans van Breukelen is begonnen aan zijn laatste periode als technisch directeur van de KNVB. De voetbalbond moet volgens Martijn Krabbendam op zoek naar 'een breed gedragen kandidaat' met steun van de clubs.



Zelf noemt Krabbendam al een kandidaat: Fred Rutten. "Hij heeft een brede ervaring als trainer en bij Nederlandse topclubs als PSV en Feyenoord gewerkt. In het buitenland heeft hij bij Schalke 04 gezeten. Hij heeft het ook bij FC Twente en Vitesse goed gedaan", aldus de journalist van Voetbal International.



"Hij heeft heel veel ervaring en ligt goed bij veel spelers en mensen in de voetballerij", aldus Krabbendam. "Het zou een gouden greep zijn als de KNVB erin zou slagen om hem in die functie te krijgen. Maar dan ben je afhankelijk of hij dat zelf wil en niet liever bij een club werkzaam zou willen zijn."



Hij besluit: "Dus er zijn wel kandidaten, maar de KNVB moet eerst intern alles op orde krijgen en dan een goede man aanstellen."