Vertrokken Heerenveen-speler: "Had wel wat meer respect verdiend"

SC Heerenveen zag onlangs hoe de 23-jarige flankspeler Luciano Slagveer een contract ondertekende in België, bij Lokeren. Hij sluit een roerige periode in Friesland hiermee definitief af.



"Ik heb hier een goede tijd gehad, maar soms gebeuren er dingen waardoor het beter is om te vertrekken. Ik ben misschien niet de beste speler, maar ik had op sommige momenten meer respect en waardering verdiend. Ik heb in Heerenveen acht mooie jaren beleefd. De club bood me de kans mijn jongensdroom waar te maken. Ik debuteerde in het betaalde voetbal en heb er vriendschappen voor het leven opgebouwd. Nu is het tijd voor iets anders", vertelt Slagveer openhartig in het supportersmagazine Feanfan.



De aanvaller klaagt over een negatieve insteek bij het kritische publiek van Heerenveen. "Ik sluit me zoveel mogelijk voor negatieve geluiden af. Rajiv van La Parra heeft hetzelfde meegemaakt, maar als publiek help je je team er niet mee.."