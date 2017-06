FOTO: Ronaldo lacht om nieuw kapsel James: "Lelijk!"

Cristiano Ronaldo komt zelf regelmatig in het nieuws met een opvallende nieuwe haardracht, maar ook enkele van zijn ploeggenoten bij Real Madrid kunnen er wat van.



Zo verraste James Rodriguez vandaag met geblondeerde plukjes in zijn kapsel. Ronaldo kan er wel om lachen, en schrijft in een reactie onder de foto: 'cabelo feio'. Vrij vertaald: 'Lelijk haar'. Van je ploeggenoten moet je het hebben..





