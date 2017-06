'De Boer kan Premier League in en beslist snel'

Frank de Boer kan, als hij zelf wil, aan de slag in de Premier League. De oud-trainer van Ajax heeft donderdag de baan van trainer van Crystal Palace aangeboden gekregen. Dat meldt De Telegraaf donderdagmiddag.



De Boer was al een tijdje in beeld bij de Londense Premier League-club, maar Southampton toonde ook interesse. Die club haakte uiteindelijk af, waarna Crystal Palace overbleef. Die club heeft nu besloten dat De Boer dé man is om trainer te worden. De Boer heeft aangegeven snel een beslissing te gaan maken.



Crystal Palace handhaafde zich dit seizoen aan de hand van voormalig Engels bondscoach Sam Allardyce in de Premier League. De tussentijds ingestapte trainer vertrok aan het einde van het seizoen weer.