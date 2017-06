'Ramos wilde belasting ontduiken, maar maakte bizarre fout'

De Spaanse fiscus heeft het de laatste jaren wel gemunt op de voetballerij. En terecht, want er zijn klaarblijkelijk behoorlijk veel voetballers in de Primera División die niet aan hun belastingplicht willen voldoen. Sergio Ramos hoort daarbij, maar maakte een paar seizoenen geleden een wel heel erg domme fout.



Cristiano Ronaldo moet zich binnenkort in de rechtbank verdedigen tegen een aanklacht wegens het ontduiken van 14,7 miljoen euro aan belasting. Eerder werden Lionel Messi en Javier Mascherano veroordeeld, en ook José Mourinho en Angel Di Maria zijn al langsgekomen. Nu is het dus de beurt aan Ramos, hoewel de Spaanse centrumverdediger eigenlijk niet zo heel veel verkeerd heeft gedaan.



In het seizoen 2011-2012 onderzocht de international van Spanje volgens diverse Spaanse dagbladen de mogelijkheid om zijn belastingplicht te ontduiken. De stopper zou er echter niet veel van gesnapt hebben en naar verluidt ging hij daarom in de fout. Ramos 'drukte op de verkeerde knop' en betaalde dubbel. Volgens de laatste berichten gaat het om 7,3 miljoen euro aan inkomsten die eigenlijk helemaal niet binnengekomen waren bij de voetballer.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.