Populaire Ajax-aanvaller Younes nog altijd gelukkig in Amsterdam

Ajax-aanvaller Amin Younes wordt in verband gebracht met het Italiaanse Torino en nog een aantal andere belangstellenden. De Duitser gaf eerder vandaag al aan dat hij openstaat voor een transfer, maar dat wil niet zeggen dat hij per se weg wil uit Amsterdam.



Hij strijdt momenteel met Duitsland om de Confederations Cup en vermaakt zich prima in Rusland. "Het nationale team voelt als een oase", aldus Younes in Duitse media. "Als een kleine familie."



Dat gevoel herkent de aanvaller van bij Ajax. "Dat is een club die door alle geledingen veel warmte uitstraalt. Ik heb gemerkt dat mij dat heel goed heeft gedaan. In je jonge jaren heb je zo'n omgeving denk ik nog harder nodig", aldus de kleine vleugelaanvaller.