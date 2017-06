Nieuwe Roda-trainer: 'Wil tegenstanders bij de strot pakken'

Roda JC heeft in de persoon van Robert Molenaar eindelijk een nieuwe trainer gevonden. De voormalig trainer van FC Volendam wil in Kerkrade voor structuur en duidelijkheid zorgen.



"In de gesprekken heb ik veel aansluiting gevoeld bij wat de club wil, zeker na vorig seizoen. Daar sprak realiteitszin uit", zei Molenaar tijdens zijn presentatie. "Structuur en duidelijkheid zijn twee kernwaarden die bij mij passen. Dit is op veel vlakken een fantastische stap voor mij."



"Duidelijkheid en ambitie moet leidend zijn", vervolgde hij. "Die visie, daar ben ik blij mee, dat de club begrijpt dat zoals het het afgelopen seizoen is gegaan niet de weg vooruit is. Ik wil graag tegenstanders bij de strot pakken. Ik werk liever proactief dan reactief."