'Ajax-target' Kean wil om bizarre reden weg bij Juve

De jonge aanvaller Moise Kean is al een paar keer in verband gebracht met Ajax. Dat gerucht lijkt uit de koker van zaakwaarnemer Mino Raiola te komen en het is onbekend of de Amsterdammers daadwerkelijk in zee willen gaan met de Italiaan. Aanvankelijk zou het om een verhuurperiode gaan, maar nu lijkt het erop dat hij definitief weg wil.



Nog niet zo heel lang geleden meldden de Italiaanse media nog dat Kean eruit zou zijn met Juventus over een nieuw contract. In de nieuwe situatie zou het talent ongeveer 200.000 euro per jaar gaan verdienen, maar daar kan nu naar verluidt een streep doorheen. De Oude Dame is namelijk een bijzondere belofte niet nagekomen.



De vader van de 17-jarige Italiaan, Biorou Kean, vertelt aan het blad Metro over de topclub uit Turijn: "Ze hebben me landbouwgereedschappen beloofd voor mijn bedrijf. Ik heb verschillende hectares land, waar ik rijst en mais op wil verbouwen. Daar heb ik wel landbouwvoertuigen voor nodig." Het gaat dus om tractors, die de beste man nog steeds niet binnen heeft. En daarom wil Kean vertrekken, zo vertelt zijn vader.