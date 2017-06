'Galatasaray biedt Sneijder aan bij Ajax'

Eerder op donderdagochtend werd Wesley Sneijder nog in verband gebracht met een transfer naar Montreal Impact, maar nu schrijven de Turkse media dat de kleine middenvelder door Cim Bom aangeboden is bij Ajax. Het zou gaan om een ruildeal waarbij rechtsback Kenny Tete de omgekeerde weg bewandelt.



Het medium HaberTurk schrijft dat een bron in de directie van Galatasaray verklapt heeft dat Sneijder aangeboden is bij directeur spelerszaken van Ajax Marc Overmars. Het is inmiddels wel bekend dat de Turken zaken willen doen met de Amsterdammers omtrent vleugelverdediger Kenny Tete. Daarbij heeft Cim Bom nu het volgende plannetje: Ajax kan Sneijder bemachtigen in ruil voor de rechtsback en 4,5 miljoen euro.



Wil deze deal daadwerkelijk doorgang vinden, dan dient de Oranje-middenvelder wel een aantal concessies doen. Bij Galatasaray verdient hij immers een ongelooflijk hoog salaris, een jaarloon dat Ajax niet zal kunnen overleggen. De Amsterdammers hebben mogelijk wel ruimte voor Sneijder in hun selectie, na het vertrek van Davy Klaassen richting Everton. Ook is er voldoende geld beschikbaar in de Johan Cruijff ArenA.