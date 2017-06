Ajacied staat open voor transfer: "Klaassen is weg ..."

Ajax verkocht zijn aanvoerder Davy Klaassen voor ongeveer 27 miljoen euro aan Everton. Hoogstwaarschijnlijk gaan er nog wel een aantal Ajacieden vertrekken en Amin Younes wordt in ieder geval in verband gebracht met het Italiaanse Torino en nog wat andere belangstellenden. De Duitser geeft aan dat hij openstaat voor een transfer.



In gesprek met de Duitse media onthult Younes: "Ajax is toch een beetje een tussenstap. Dat zie je bijvoorbeeld aan Davy Klaassen, die nu voor 27 miljoen euro van Everton is. Ja, hij is ook weggegaan ... ik wil luisteren naar aanbiedingen, maar het moet ook aantrekkelijk zijn voor Ajax. Dan kunnen we eruit komen." De Ajacied is zijn club dankbaar: "Ik was op een zijspoor beland bij Borussia Mönchengladbach en vond een ontzettend warme omgeving in Amsterdam. Dat is belangrijk als je jezelf wilt ontwikkelen."



Naar verluidt heeft Torino al een officieel bod van twaalf miljoen euro uitgebracht op Younes bij directeur spelerszaken Marc Overmars. Het is onbekend wat Ajax precies vraagt voor zijn vleugelspits, maar er doen geruchten de ronde over een vraagprijs van ongeveer vijftien miljoen euro.